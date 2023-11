Addio a Michele, giovane cantante stroncato dalla leucemia

Senza paura, trovando una meta del suo viaggio, Michele Cristoforetti ha proseguito il suo cammino: nella certezza che la sua musica infonderà forza e coraggio a tutti coloro che la ascolteranno. Così i familiari del giovane cantante, 36 anni, stroncato in pochi mesi da una maledetta leucemia: originario di Sabbionara di Avio, in Trentino ma a pochi chilometri dal lago di Garda, si è spento a Padova ed è qui che martedì mattina saranno celebrati i funerali.

Lo piangono i genitori Patrizia e Alfio, Emilia, gli zii e i cucini, “tutti gli affezionati amici – si legge nel necrologio – che hanno condiviso con lui questo breve ma intenso e travolgente tratto di strada”. La famiglia ringrazia inoltre tutto il personale dei reparti di Ematologia e Trapianti del Policlinico di Padova.

Chi era Michele Cristoforetti

Aveva cominciato a suonare e cantare ancora giovanissimo: le sue prime esibizioni ancora nel 2005, con la band successivamente nota come Kascade. Nel corso degli anni si è esibito, da solista, in oltre 500 concerti e ha partecipato a cinque tournée: nel 2022 ha cantato a Casa Sanremo e ha vinto il contest Euregio Rock. Con l'inizio del nuovo anno, la brutta notizia: gli viene diagnosticata una forma aggressiva di leucemia che in pochi mesi non gli lascerà scampo. Sottoposto a un trapianto di midollo osseo solo pochi giorni fa, non è comunque sopravvissuto: è morto venerdì scorso in ospedale.

Così scriveva Michele sui social, poche settimane fa: “Nonostante la sfida della malattia, ho dedicato tempo ed energia completare il mio nuovo album. Il 31 ottobre affronterò la sfida del trapianto di midollo. Il sostegno e l'affetto di tutti voi sono stati la mia forza durante questo percorso difficile, vi sono davvero grato per il vostro amore e supporto”.