Stroncato da un malore a 48 anni: addio a Michele, noto ristoratore bresciano

Se n'è andato improvvisamente, nei giorni scorsi. Un malore lo avrebbe colpito mentre era in casa, da solo. Inutile purtroppo l'allarme lanciato dai familiari: per Michele Chiappi non c'è stato nulla da fare. A stroncarlo sarebbe stato un infarto: aveva solo 48 anni.

Noto ristoratore ed esperto sommelier, da diversi anni gestiva "Il labirinto" di via Corsica: da sempre in città è un’eccellenza del panorama culinario; selezionato anche dalla Guida Michelin, per le specialità di pesce, è tra i primi ristoranti di tutta la provincia.

Una morte improvvisa e prematura che getta nello sconforto la famiglia Chiappi, già provata, nel 2021, dalla scomparsa di Franco: fondatore dello storico locale (correva l'anno 1980) e padre di Michele.

"Siamo increduli, ricordiamo la tua gentilezza": centinaia i messaggi di cordoglio giunti in queste ore ai familiari del 48enne. Oltre a Irene, Luca, Elena e Anna, lascia nel dolore la mamma Bruna e il fratello Francesco. La camera ardente è stata allestita presso la casa del commiato di via Bargnani, a Brescia. I funerali saranno celebrati alle 10.30 di domani, sabato 4 febbraio, nella parrocchia di San Polo.