Strade come fiumi, valanghe di fango, case evacuate: disastro maltempo

Lunedì di Pasquetta davvero da dimenticare sul fronte del maltempo. Vento, freddo e pioggia non hanno risparmiato la nostra provincia: epicentro, ancora una volta, le valli bresciane, in particolare la Valcamonica. È qui che tra frane e smottamenti è stata davvero una giornata campale: decine se non centinaia gli operatori impegnati per tutto il giorno nel rimediare ai danni dovuti alle forti precipitazioni. A Edolo è esondato il torrente che scende dalla località Mola: acqua, fango e detriti hanno invaso le strade – in particolare Via Nicolina, Via Plizze, Via Primavera e Via Treboldi: è già in vigore un'ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Luca Masneri – e costretto 15 persone a evacuare d'urgenza dalle loro abitazioni.

Persone evacuate a Edolo

Così la cronaca dell'accaduto da parte dei Vigili del Fuoco: “In seguito alle forte piogge delle ultime ore – si legge in una nota del distaccamento di Edolo – un movimento franoso, staccatosi a monte del paese, ha invaso con detriti e fango la Strada statale 39, inibendo la circolazione. Il materiale sceso a valle ha deviato anche un corso d'acqua che ha allagato numerose abitazioni recando non pochi problemi: in alcuni casi è stato necessario evacuare le persone al loro interno. Numerose le squadre intervenute in supporto dai distaccamenti di Breno, Ponte di Legno, Darfo Boario Terme, Lumezzane e Chiari. Sul posto anche l'elicottero Drago 150, decollato da Malpensa, che ha caricato i tecnici e il geologo per un sopralluogo, l'Unità di crisi locale (Ucl) e il funzionario del comando di Brescia: presenti anche vari gruppi di Protezione civile. Si ringrazia inoltre il personale dell'Esercito italiano della base logistico-addestrativa di Edolo, che si è reso subito disponibile ad aprire le porte della base, accogliendo le persone sfollate offrendo loro e a tutto il personale operativo intervenuto un pasto caldo, sia a pranzo che a cena”.

Tre frane a Malonno

In serata, riferiscono dal comando provinciale, solo a Edolo erano ancora più di 40 i vigili del fuoco impegnati in varie operazioni. Situazione complicata in tutta la valle. Per i vari smottamenti sono state chiuse le strade statali 39 (Aprica) e 300 (Gavia): appena riaperta, stop obbligato anche per la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo. In particolare sassi e alberi sono franati sui binari in territorio di Malonno: almeno 3 le frane importanti che si sono verificate in paese. “La perturbazione delle ultime ore – fa sapere il sindaco Giovanni Ghirardi – ha visto un accumulo di circa 130 millimetri di acqua. Numerosi gli interventi di emergenze attuati a partire da lunedì mattina, tre grosse frane si sono verificate sul nostro territorio”.

“La prima – continua il sindaco – ha interessato la strada di accesso alla frazione Mosco, località Vallaro; la seconda si è sviluppata a monte della località San Faustino, con coinvolgimento della vecchia strada di Moscio e la strada di accesso alle frazioni; la terza si è sviluppata a monte dell'abitato di Lava, interessando la strada comunale e la linea ferroviaria. Numerosi altri smottamenti minori distribuiti sul territorio. Si invita la cittadinanza a segnalare eventuali problematiche presso gli uffici comunali”.

Nella giornata di martedì sono attesi vari sopralluoghi da parte dei tecnici di Regione Lombardia, mentre proseguiranno i presidi sul territorio di forze dell'ordine, tecnici dello Stato e Protezione civile. Il peggio è passato, ma l'allerta resta alta: il maltempo di Pasquetta ha provocato danni e disagi importanti anche a Monno, Paisco Loveno, Sonico e alle Case di Viso. Almeno 40 gli interventi di “soccorso tecnico urgente” segnalati dai Vigili del Fuoco.