Disastro maltempo: frane, allagamenti, strade chiuse e case evacuate

Il maltempo ha sferzato il Bresciano. Le piogge sono proseguite fino all'alba di martedì: l'allerta meteo permane fino al primo pomeriggio, poi è attesa una tregua anche se nei prossimi giorni sono attesi ulteriori peggioramenti. Tanti disagi in provincia per il maltempo. Diverse le strade chiuse sul territorio bresciano: confermata la chiusura per la Strada provinciale 5 che da Paline di Borno porta a Dezzo e alla Val di Scalve.

Frane e chiusure

A causa di uno smottamento, chiusa anche la Strada provinciale 345 delle Tre Valli, a Collio Valtrompia. In queste ore sono attesi i sopralluoghi per valutare la messa in sicurezza e la riapertura. “È caduta una frana al km 33+700 della Sp345 a Collio, poco dopo la miniera Prealpina – fa sapere la Provincia di Brescia in una nota –. La frana ha divelto le barriere paramassi a protezione della sede stradale. La Protezione Civile ha garantito il presidio delle chiusure a monte e a valle della frana”.

Chiusa fino a nuovo ordine anche la strada comunale di Idro (Via Vantone) che porta alla frazione di Vesta: almeno una trentina le persone isolate e che dovranno utilizzare il battello (previste corse straordinarie) per andare a scuola e al lavoro. Senso unico alternato, causa frana, anche a Cevo lungo la Sp84.

Disagi anche sul lago di Garda. Chiusa per un cedimento (al km 15+100) la Strada provinciale 38, che collega Tignale a Tremosine. Una frana ha spezzato la viabilità anche oltreconfine: in serata è stata chiusa la SS249, nota anche come Gardesana Orientale, per uno smottamento tra gli incroci di Navene e di Torbole. Case evacuate a Nago, Tiarno e Storo: ad Arco abbattuto un ponte pedonale per favorire il deflusso del rio Salone.