Il fiume di fango che ha travolto un intero paese (e le case e i negozi)

Un fiume di fango e paura ha travolto Collio di Vobarno e isolato la frazione di Degagna, più di 500 residenti: le esistenze di centinaia di famiglie bruscamente in sospeso dopo la clamorosa esondazione del torrente Rio di martedì pomeriggio, conseguenza della furia del maltempo che, dopo un paio di giorni di tregua, si è nuovamente scatenata sul Bresciano, risparmiando stavolta gran parte della provincia ma scatenando una pioggia intensa e battente – solo a Vobarno si stimano più di 85 millimetri di acqua caduti in poche ore, per intenderci l'equivalente di 85 litri d'acqua per metro quadrato – che ha picchiato duro soprattutto in Valsabbia e in alcune zone dell'Alto Garda.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

L'ultimo aggiornamento dei Vigili del Fuoco è arrivato poco prima di mezzanotte. “Le squadre – si legge in una nota diffusa dal comando provinciale – continuano a lavorare per portare soccorso alle persone colpite dall'emergenza. Nel Comune di Vobarno, in Via Valle di Collio, sono state individuate 6 famiglie isolate e alcuni villeggianti di un campeggio, per un totale di 30 persone. Per supportare le operazioni di soccorso, sono stati inviati anche i Vigili del Fuoco specialisti del nucleo Gos, Gruppo Operativo Speciale, dotati di mezzi da movimento terra per liberare le vie di accesso all'area colpita. In totale, oltre 70 Vigili del Fuoco sono stati impegnati in tutta l'area per garantire il soccorso e la messa in sicurezza delle persone”.

Cosa è successo (e gli ultimi aggiornamenti)

Passati pochi minuti dalle 16 e in paese si è scatenata la vera emergenza. L'esondazione del torrente ha raggiunto rapidamente le strade e le case di Collio: a decine le abitazioni allagate, gli scantinati sommersi, i negozi e le attività inagibili. Passata la furia del fiume, fortunatamente senza feriti gravi o peggio, gli stessi residenti si sono messi al lavoro per rimettere in sesto quel che hanno potuto, supportato i pompieri, i volontari di Protezione civile e tecnici e operai comunali intervenuti subito dopo il disastro.

Una serie di smottamenti e colate di fango hanno interessato diverse strade del paese, chiuse al traffico per diverse ore prima di essere ripulite. La frazione di Degagna, come detto circa 500 abitanti, è rimasta isolata fino a notte: “La strada è stata riaperta con senso unico alternato, si ringraziano tutti gli operatori per la tempestività dei lavori”, si legge in una nota del sindaco Paolo Pavoni. Anche lui in prima linea “per coordinare i soccorsi e le operazioni di ripristino dopo il terribile evento alluvionale che ha colpito il nostro Comune”. La conta dei danni è al momento incalcolabile.