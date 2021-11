"Eredità da 20.000 euro, ma ne vogliamo mille": così volevano fregare il parroco

Non solo in provincia di Brescia, l'allarme truffa si estende anche appena oltre confine. Anche il parroco di Medole ha rischiato di finire nelle grinfie dei malviventi. Venerdì ha infatti ricevuto la telefonata di un sedicente maresciallo, in realtà inesistente, che gli annunciava un'eredità da 20mila euro, da parte di una signora defunta (che invece esisteva, ed era defunta davvero).

Peccato che per avviare le pratiche, così avrebbe detto il falso carabiniere, il prete avrebbe dovuto versare un acconto di mille euro. Non ci è cascato, anzi: ha subito allertato i militari della stazione di Guidizzolo, già al lavoro per risalire all'identità dei truffatori.