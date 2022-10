Visita i malati a domicilio e prescrive le medicine, ma è solo un operaio

Visitava i pazienti a domicilio, prescriveva e già che c'era vendeva direttamente i farmaci, importati dall'estero e vietati in Italia. Protagonista della vicenda un immigrato indiano, ufficialmente operaio ma con ambizioni da medico di famiglia. La storia viene dalla Bassa Bresciana, da Leno, ed è raccontata sulle colonne del Giornale di Brescia in edicola stamane.

A far scattare le indagini è stato un connazionale del finto medico, un uomo che soffriva di problemi dermatologici che si è rivolto a lui su consiglio di conoscenti. Dopo tre visite a domicilio, durante ognuna delle quali il finto medico aveva praticato una iniezione, rivelatasi non sono inutile, ma addirittura dannosa per la salute dell'uomo, visite costate 150 euro l'una, l'immigrato indiano si è rivolto a un vero medico, ed ha denunciato il connazionale.

L'indagine non è stata per nunna semplice, perché il finto medico utilizzava una sim non intestata a lui bensì a una persona estranea. Solo grazie all'intuito di un carabiniere si è giunti all'identità del truffatore, che già in passato era stato fermato per un episodio simile. Individuata la sua abitazione, i militari hanno perquisito l'immobile, trovando gli attrezzi del mestiere di medico e medicinali importati. L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica e importazione illecita di farmaci vietati.