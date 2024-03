Scarafaggi in cucina, chiuso ristorante sushi: 10mila euro di multa

Scarafaggi - vivi e morti - in cucina. Muri, fornelli e superfici, dove venivano preparati i cibi, ricoperti da numerosi strati di unto. Una cucina davvero da incubo quella che hanno ispezionato (e poi chiuso) gli agenti della Polizia Locale del comando intercomunale di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento.

Il blitz della Locale e degli ispettori dell’Ats è scattato nella mattinata di ieri (martedì 19 marzo) in un ristorante giapponese di via Padana Superiore a Mazzano. Un controllo programmato da giorni, scattato grazie a un’intuizione della vice comandante Carmelina Santamaria: aveva notato un orto ‘clandestino’ nell’aiuola situata nel parcheggio del locale.

La coltivazione di verdura faidaté faceva presupporre che i gestori del ristorante sushi non rispettassero, in pieno, le norme igienico-sanitarie vigenti. Il Vicecommissario Santamaria ci aveva visto giusto: l’ispezione ha infatti fatto emergere diverse irregolarità. Mentre la sala da pranzo era in buone condizioni, la cucina era infestata da scarafaggi e unto, il bancone dove veniva preparato il sushi molto sporco e alcuni alimenti non erano conservati correttamente: pare fossero riposti in scatole di plastica 'riciclate" e quindi non idonee. Non solo: su alcuni cibi - sia freschi che surgelati - non c’erano le etichette e quindi era impossibile conoscerne la provenienza.

Inevitabilmente sono scattati i sigilli: le serrande restaranno abbassate finché il gestore non provvederà a pulire e a colmare le gravi carenze igienico-sanitarie. Sono fioccate anche le multe: gli ispettori di Ats hanno comminato sanzioni per un totale di circa 10mila euro.