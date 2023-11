Donna trovata senza vita in casa: si pensa al gesto estremo

Una donna di 59 anni è stata trovata senza vita tra le mura della sua abitazione. La tragedia si è consumata in una zona residenziale di Molinetto di Mazzano. A fare la drammatica scoperta e a dare l’allarme verso le 11.30 di oggi, sabato 4 novembre, sarebbe stata la madre: ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, a bordo di un’ambulanza e di un’automedica, per la figlia non c’era purtroppo più nulla da fare.

Sono intervenuti anche i carabinieri, per accertare le cause all’origine della morte della 59enne. Fin da subito è stata esclusa l'eventuale responsabilità di terze persone nel decesso della donna, sarebbe stata poi scartata anche l'ipotesi del malore improvviso. Chi indaga non nutrirebbe alcun dubbio: si sarebbe trattato di un gesto estremo.