Sale sul tetto del municipio, poi si lancia nel vuoto: il folle gesto di un ragazzino

Un salto nel vuoto di 10 metri, rigorosamente documentato da un gruppo piuttosto nutrito di coetanei che - smartphone alla mano - hanno ripreso il folle e sconsiderato gesto del ragazzino, dopo averlo incitato a raggiungere il tetto del municipio del paese.

La vicenda è andata in scena venerdì sera, dopo le 22.30, a Molinetto di Mazzano. Ad assistere alla folle ‘bravata’, che avrebbe potuto finire in tragedia, anche gli agenti della polizia locale. Come riporta il Giornale di Brescia, una pattuglia è infatti prontamente intervenuta in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini, allarmati da quanto stava accadendo.

Il ragazzino - non avrebbe nemmeno 16 anni - si sarebbe arrampicato utilizzando la lettere in metallo della scritta verticale ‘municipio’, presente su una facciata laterale dell’edificio, come scala. Non si sarebbe fermato nemmeno all’arrivo degli agenti della Locale, ma avrebbe anzi continuato a scalare imperterrito la facciata, fino a raggiungere il tetto. Dopo avere atteso qualche minuto, si sarebbe lanciato nel vuoto da una zona non visibile agli agenti. Un salto di una decina di metri, dal quale il giovanissimo sarebbe uscito praticamente indenne, tanto da riuscire poi a dileguarsi nel buio.

Indagini in corso per risalire all’identità del giovanissimo: chi ha assistito alla pericolosissima scalata non avrebbe infatti fornito informazioni utili, spiegando di non sapere chi fosse.