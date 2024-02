Ladro scivola sulla staccionata, si ferisce ai genitali e crolla a terra

Sembra uno di quei video di cadute divertenti (e un po' imbarazzanti) che impazzano sui social e riempiono interi programmi televisivi. Invece è il filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione di Mazzano: hanno immortalato il maldestro tentativo di un ladro di scavalcare una staccionata, cercando di darsi alla fuga. Non proprio agile e nemmeno tanto acrobata, il malvivente è scivolato mentre provava a superare la bassa recinzione di legno, sbattendo i genitali per poi stramazzare a terra. Al complice è invece andata meglio: è riuscito a saltare la staccionata senza intoppi.

Il tentato furto nella serata di ieri, mercoledì 31 gennaio, in un’abitazione di via Leopardi: i due delinquenti sono entrati in azione verso le 21, poi hanno desistito pare allarmati dalla presenza di un cane all’interno dell'abitazione. Una fuga a dir poco rocambolesca, e un tentativo di furto finito decisamente male per il ladro caduto sulla staccionata.

Un episodio simile era avvenuto lo scorso dicembre a Ghedi: un ladro che aveva tentato di intrufolarsi in una villa si era tuffato in piscina per sfuggire ai cani, che abbaiavano a più non posso per difendere il loro territorio. Anche in quel caso, l’intera sequenza era stata filmata dalle telecamere di sorveglianza e poi pubblicata sui social.