Ladri scatenati in paese: irrompono nelle case in pieno giorno

Una mattinata da incubo, quella di domenica 14 maggio, per i residenti di Mazzano: diversi abitanti si sono trovati a fare i conti con sgradite e pericolose presenze nei giardini e nei cortili dello loro case. Una banda di ladri avrebbe tentato alcuni furti in diverse zone del paese: ma la loro presenza in pieno giorno non è passata inosservata e sono scattate, quasi in tempo reale, numerose segnalazioni sia su Facebook che ai carabinieri.

A quanto pare i ladri (pare fossero in due) sono entrati in azione verso le 10 del mattino: prima avrebbero provato ad entrare in un’abitazione situata in via Basiletti, ma senza successo. Accortosi di un’auto ‘sospetta’ che sostava nella via, con un uomo al volante, e della presenza di uno conosciuto nel giardino dei vicini di casa, un residente ha dato l’allarme. I malviventi sono stati messi in fuga prima ancora di riuscire a forzare porte e finestre.

Pochi minuti più tardi la stessa auto - pare una station wagon Bmw - è stata segnalata da alcuni automobilisti in transito lungo la provinciale per via dei sorpassi azzardati e delle folli manovre compiute nei pressi del centro commerciale. Infine, i malviventi avrebbero provato a colpire in zona San Rocco, ma anche in questo caso la tempestiva segnalazione al numero unico per le emergenze ha mandato in fumo i piani dei ladri, costringendoli ad una nuova evasione prima dell’arrivo dei carabinieri.Â

