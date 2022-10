Rogo divampa in un residence: paura nella notte e famiglie in strada

Ci sarebbe il sovraccarico di un frigorifero (e il conseguente surriscaldamento dell'elettrodomestico) all'origine dell'incendio divampato mercoledì sera in un residence di Via Donatori di Sangue a Mazzano. Nessun ferito grave, per fortuna: solo due persone soccorse per via dei fumi respirati, senza ricovero in ospedale. Ma per diverse ore ben 35 famiglie sono state costrette ad evacuare i loro appartamenti.

L'incendio e i danni

Le fiamme sono state spente rapidamente grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, senza troppi danni. Sarebbero divampate da un garage che la proprietaria utilizza come ripostiglio: all'interno il frigorifero da cui si sarebbe scatenato l'incendio. I primi accertamenti, condivisi con i carabinieri, hanno escluso ogni ipotesi dolosa.

L'edificio non è stato dichiarato inagibile e tutti i residenti sono potuti rientrare a casa in poche ore. Ma i problemi non sono finiti: seppur limitati, i danni causati dall'incendio hanno interessati anche le tubature dell'acquedotto. Dunque il condominio è rimasto senz'acqua: e sarà così almeno per qualche giorno. Passata la paura, ora c'è rabbia.