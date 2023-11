Case svaligiate dai ladri, allarme in paese: "Non ne possiamo più"

Case a soqquadro, gioielli d’oro ma anche preziosi ricordi trafugati, danni a porte e finestre. In molti a Mazzano, e non solo, si trovano a fare i conti con la visita più indesiderata di tutte: quella dei ladri. Si registra una vera e propria escalation di furti in diversi Comuni del Bresciano, complici le giornate che si accorciano e le tante ore di buio a disposizione dei malviventi. Tra i paesi finiti nel mirino di bande specializzate c’è anche Mazzano: nelle ultime due settimane si contano almeno due colpi andati a segno.

Il 24 ottobre, i malviventi hanno fatto irruzione in un’abitazione di via Fratelli Cervi: hanno rovistato ovunque, rovesciando cassetti e saccheggiando gli armadi alla ricerca di oggetti preziosi da portare via. Nel tardo pomeriggio di lunedì 6 novembre, i ladri hanno svaligiato una casa di via 4 Novembre: senza che nessuno si accorgesse della loro presenza, hanno passato al setaccio le stanze, portando via tutti i gioielli d’oro. Sui social, i cittadini hanno espresso il loro sfogo: "Non ne possiamo più. Non ci sentiamo più sicuri".