La foto che ritrae la polizia locale tra i banchi di frutta e verdura ha fatto il giro dei social, suscitando anche commenti e illazioni del tutto inappropriati. Gli agenti del comando intercomunale non erano certo andati nel negozio di via Padana Superiore a Mazzano per fare la spesa, com’era peraltro facilmente intuibile: si trattava di un blitz pianificato e condotto insieme al personale di Ats, al nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri, e ai vigili del fuoco. E durante i controlli, effettuati nella mattinata di lunedì 8 gennaio, di irregolarità ne sono emerse parecchie. La più vistosa? Il dormitorio che era stato allestito nel retrobottega.

Stando infatti a quanto accertato dalla Locale, il proprietario del negozio di frutta e verdura - un uomo di origini egiziane - dava ‘alloggio’ a quattro connazionali: dormivano in giacigli di fortuna sul retro e consumavano pasti preparati in una cucina improvvisata tra gli scaffali dove era stipata la merce.

Come detto, le irregolarità sarebbero numerose – dalle violazioni alla normativa sulla conservazione degli alimenti, ai problemi relativi agli impianti e al piano di prevenzione incendi – come le multe staccate: si parla di migliaia di euro. Oltre alle sanzioni è scattata la sospensione della licenza: il negozio-dormitorio resterà chiuso finché il titolare non apporrà le modifiche necessarie a sanare le tante violazioni riscontrate.