Discarica abusiva in campagna: spunta l'amianto

Non solo il materiale era abbandonato in campagna, tra campi e rogge, era anche frantumato, e dunque ancora più pericoloso. Stiamo parlando di amianto, individuato in una discarica abusiva a Mazzano.

Il ritrovamento è avvenuto grazie ai volontari di "FareAmbiente Guardie EcoZoofile Brescia", che nella giornata di mercoledì 9 marzo hanno scoperto la discarica. Del fatto sono stati immediatamente informati gli agenti di Polizia locale di Mazzano, che stanno passando al setaccio le riprese degli impianti di videosorveglianza posizionati in paese.

Purtroppo non è la prima volta che nel territorio di Mazzano si verificano tali ritrovamenti: nell'estate di due anni fa una zona di campagna tra Mazzano e Calcinato fu trasformata in una piccola "terra dei fuochi", e si verificarono diversi incendi dolosi appiccati per "smaltire" le montagne di rifiuti abbandonate.