Il vento soffia a 100 km orari: camion ribaltato in tangenziale

La furia della tempesta in transito anche nel Bresciano – nubifragi in gran parte della provincia, grandine in Valtrompia, Valcamonica e Sebino, vento fortissimo e allagamenti in città e nella Bassa – non ha risparmiato la Tangenziale Sud. È qui che in direzione Brescia, e in territorio di Mazzano, a causa di una violentissima folata – a quanto pare intorno ai 100 km orari – un camion si è letteralmente ribaltato sul fianco.

Non pochi i disagi alla circolazione: lungo la tangenziale non si contano gli alberi abbattuti, i cartelli divelti, i tratti di strada allagati. La conta dei danni è provvisoria: ma tra capannoni e tetti scoperchiati, case e aziende allagate, alberi caduti e altro ancora, facile immaginare interventi per milioni di euro tra città e provincia.