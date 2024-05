Bocconi sospetti al parco, è allarme in paese: "Fate attenzione"

L’allarme è scattato nella giornata di mercoledì 8 maggio, dopo che una donna ha visto il proprio cane ingurgitare della carne sospetta al parco Maestri del Lavoro di Mazzano. Immediata la corsa dal veterinario, dove il cane è stato sottoposto alle cure del caso e poi è tornato a casa: sano e salvo. Tempestiva anche la segnalazione alle forze dell’ordine: in pochi minuti è scattato il blitz della polizia locale. Gli agenti hanno setacciato l’area verde di via Kennedy in cerca di bocconi sospetti e provveduto alla bonifica dell’area.

“Abbiamo trovato un boccone schiacciato di carne trita nel punto indicato dalla proprietaria del cane - spiega il comandante Stefano Canuto -. L’unica esca che abbiamo trovato è stata rimossa e inviata all’Ats perché venisse analizzata”.

Troppo presto, quindi, per parlare di esche killer: saranno gli esami di laboratorio ad accertare l’eventuale presenza di veleno. "Sulla base della mia esperienza - prosegue il comissario capo Canuto - potrebbe trattarsi semplicemente di carne avariata, gettata da qualcuno nell’area verde o di cibo lasciato per i gatti randagi. In via cautelativa, abbiamo comunque deciso di apporre i cartelli per avvertire la cittadinanza e invitare i padroni dei cani a prestare attenzione".

Si attendono i riscontri dell'analisi di laboratorio per avviare, qualora fosse opportuno, le indagini del caso. Avvelenare un animale è infatti un reato ai sensi dell’art. 544-bis del codice penale.