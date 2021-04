Rogo dal dentista: fumo e paura al centro commerciale, clienti evacuati

Allarme incendio al centro commerciale Auchan di Molinetto di Mazzano: tanta paura ma per fortuna nessun ferito grave. Le fiamme sono divampate mercoledì pomeriggio, poco prima delle 16, in un locale di servizio dello studio dentistico presente all'interno della galleria. Sarebbero stati proprio i dipendenti dello studio ad allertare per primi il 112.

In pochi minuti sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del comando provinciali, si sono precipitati anche i carabinieri e due ambulanze dei volontari di Mazzano e Bedizzole. Come detto non si registrano feriti, se non due persone lievemente intossicate ma che non hanno nemmeno avuto bisogno di essere trasferite in ospedale.

Evacuata la galleria commerciale

Anche se l'incendio è rimasto circoscritto, i fumi del rogo hanno fatto scattare l'allarme antincendio. Il fumo si è poi rapidamente propagato nei corridoi della galleria, e per questo si è attivato il sistema antincendio (a pioggia). L'area è stata poi fatta evacuare, con accesso bloccato fino alla completa messa in sicurezza. I Vigili del Fuoco, con il supporto dei carabinieri, sono ora al lavoro per ricostruire con precisione le origini del rogo. Si presume possa essere stato un corto circuito a un impianto elettrico. E ora si contano i danni.