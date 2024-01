Trovano 2 milioni e mezzo di euro di droga nel garage, la madre: lo hanno incastrato

Era in Italia solo da un mese, non aveva la residenza, non sapeva la lingua, non aveva un'auto, non aveva il becco di un quattrino, eppure nel garage dell'abitazione dove si trovava sono stati trovati 2 milioni e mezzo di euro in droga. La vicenda riguarda il maxi sequestro di droga, tra hashish e marijuana, sequestrato dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi in una via centrale della città.

Ad avanzare i dubbi circa la possibilità che il 30enne di origini rumene arrestato dalla Polizia possa essere stato "incastrato", e possa essere stato usato come capo espiatorio da trafficanti ben più importanti, è la madre dell'uomo. Lui è in carcere a Canton Mombello, per il momento si rifiuta di parlare e non ha nominato un proprio legale.

La madre, la cui testimonianza è riportata dal Giornale di Brescia, afferma che il figlio ha raccontato di lavorare come semplice autista. Il giorno dell'arresto secondo la donna avrebbe dovuto fare un viaggio dall'aeroporto di Verona a Brescia, dove avrebbe dovuto lasciare un'auto. Al momento dell'arresto invece il 30enne è stato fermato mentre apriva con un telecomando in suo possesso il garage dell'abitazione dove sono stati trovati 125 kg di marijuana e 140 kg di hashish. Il rumeno non abitava nella casa di via Zadei a Brescia, dove è stata trovata la droga, ma era residente a Desenzano.