Morto schiacciato nel furgone dopo l'incidente: per Mauro l'abbraccio di tutto il paese

Aveva solo 36 anni, Mauro Pellegrini: è la vittima del tragico incidente di mercoledì pomeriggio tra Gavardo e Prevalle, sulla Strada statale 45bis. Era a bordo del furgone dell'azienda, stava trasportando un carico da diversi quintali: a seguito dello schianto con una Volvo, che viaggiava in direzione opposta, è lo stesso carico che spostandosi in avanti l'avrebbe schiacciato nell'abitacolo, procurandogli ferite gravissime. Rianimato a lungo sul posto, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove purtroppo è spirato.

In queste ore sono state rese note le date dei funerali. L'ultimo saluto è in programma domenica mattina a Casto, il paese dove abitava, alla 11.15 nella chiesa parrocchiale: il corteo partirà poco prima dalla Casa funeraria Gabusi e Zani a Sabbio Chiese. Mauro Pellegrini lascia il padre Luciano, il fratello Cristian, la compagna Giada con la rispettiva famiglia, gli zii e i cugini.