Strangolata e uccisa a mani nude: "Mia mamma non la sopportavo più"

Strangolata e uccisa a mani nude. Poi lasciata a terra, uno straccio avvolto intorno al collo a simulare la messinscena della rapina finita male. Infine il racconto distorto dell’accaduto ai familiari, ai vicini di casa e ai carabinieri. È la cronaca del delitto imperfetto che è costato la vita alla povera Santina Delai, 78 anni, e attualmente il carcere al figlio Mauro Pedrotti, 54, accusato di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione. L’uomo è crollato dopo più di 20 ore di interrogatorio, tra le caserme di Salò e Brescia, e poi trasferito nella casa circondariale di Canton Mombello.

La confessione di Mauro Pedrotti

Il suo legale, l’avvocato Giovanni Brunelli, ha già rivelato (in parte) i temi della sua confessione. Mauro Pedrotti avrebbe ucciso la madre perché non la sopportava più: “I rapporti con la madre erano tesi da molto tempo – spiega Brunelli –: non tollerava il continuo intromettersi della donna nelle sue scelte di vita, in quelle della moglie e della figlia. I rapporti si sono deteriorati del tutto qualche settimana fa, quando Pedrotti ha comunicato alla vittima l’intenzione di lasciare la villetta attigua alla sua per trasferirsi, insieme alla moglie, in un’altra casa e in un altro paese (ipotesi Gavardo, dove già vive la figlia, ndr)”.

Santina Delai: chi era la vittima

Santina Delai era vedova ormai da 5 anni: il marito Giovanni Pedrotti, stroncato da una grave malattia, era stato per lungo tempo presidente della sezione locale dei Fanti. Abitava da una vita al civico 46 di Via Panoramica a Puegnago, la casa dove si è consumato l’omicidio: il figlio Mauro vive invece con la moglie nella villetta attigua, sulla destra guardando il lago. La salma della 78enne è stata ricomposta e trasferita al Civile, dove sarà sottoposta ad autopsia. Lascia nel dolore i fratelli Gianni, Luigi e Piero, le sorelle Angela e Virginia, i tanti e amati nipoti.

Fuori dalla sua abitazione sono già stati posati dei vasi di fiori: “Ciao Santina”, si legge sui bigliettini poggiati sulle foglie e sui boccioli. Fuori dal cancello ci sono ancora i nastri dei carabinieri: l’abitazione rimane sotto sequestro, così come l’automobile – una Mitsubishi Eclipse Cross – di Mauro Pedrotti.