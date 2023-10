Addio all'ex comandante di polizia: "Aveva un cuore grande"

Lutto in Valle Sabbia per la scomparsa dell'ex comandante del consorzio di polizia locale Mauro Ermes Nozzoli. Nato ad Avezzano (AQ) il 25 ottobre del 1948, si è spento venerdì 27 ottobre, due giorni dopo avere compiuto 75 anni. Già ufficiale della Locale, nel 2002 aveva vinto il concorso per guidare il primo consorzio nato in Lombardia, quello appunto che riunisce i comuni della Valle Sabbia. Comandante per oltre un decennio, fino al raggiungimento della meritata pensione nel 2014.

Tanti i messaggi di cordoglio affidati ai social nelle scorse ore, tra cui spicca quello dell'attuale comandante dell'aggregazione di polizia locale della Valsabbia Fabio Vallini: "Grazie per quello che ci ha insegnato dal 2002 al 2014: è stato un servitore dello Stato e ha operato per garantire la sicurezza e la convivenza civile in Valle Sabbia. Se il comando ha raggiunto certi livelli, lo dobbiamo sicuramente anche a lei".

"Un uomo tenace e con un cuore grande, che faceva del bene in silenzio, lontano dai riflettori", scrive ancora Vallini ricordando quando in compagnia di Nozzoli andò a consegnare un cesto di Natale a una famiglia numerosa e in difficoltà economica.

Oltre agli ex colleghi lascia nel dolore i figli Paolo e Fabio, la compagna Mariagrazia e la sorella Patrizia.