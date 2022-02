Stroncato in poche settimane da una malattia fulminante, Mauro muore soli a 39 anni

Stimato e amato da tutti: a Flero, dove abitava con la moglie Helena, come a Castel Mella e a Bagnolo, dove per anni aveva allenato i bimbi della scuola calcio. È profondo e diffuso il cordoglio per la scomparsa di Mauro Franceschini, spirato a soli 39 anni.

Una morte prematura che ha lasciato tutti senza fiato: nelle ultime settimane aveva lottato contro una malattia fulminante, diagnosticata solo alla fine di gennaio, che non gli ha - purtroppo - lasciato scampo. Il suo cuore si è fermato domenica mattina, in un letto dell'ospedale Civile di Brescia dov'era ricoverato. Si è spento serenamente, tra le braccia della moglie Helena che gli è sempre rimasta accanto, nonostante le restrizioni alle visite messe in atto dall'ospedale per fronteggiare l'emergenza Covid.

"Desidero ringraziare con affetto Maurizio Castellano, primario del reparto di medicina Endocrino Metabolica del Civile, che mi ha consentito di accedere al reparto, di stare accanto a Mauro e di vivere insieme gli ultimi istanti: è stato fondamentale per entrambi. Un ringraziamento sincero anche alle infermiere e agli operatori sanitari che hanno accompagnato Mauro con dignità e rispetto, permettendogli di lasciare il suo corpo serenamente", ha fatto sapere la moglie del 39enne.

Ragioniere di professione, lavorava da sempre negli uffici di Confagricoltura Brescia. Una persona di buon cuore, generosa e disponibile, così viene ricordato dai colleghi e dai tanti, tantissimi amici. "Abbiamo perso troppo prestuo un fiore prezioso", si legge tra le centinaia di messaggi di cordoglio affidati ai social, e non solo. "Era un'anima bella, una persona che raramente si incontra nella vita: un uomo buono e premuroso", ricorda commossa la moglie.

Oltre alla moglie, lascia nel dolore i genitori: mamma Claudia e papà Pietro. L'ultimo saluto sarà celebrato martedì pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Flero.