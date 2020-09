Giovane padre ucciso dalla malattia: "Eri troppo giovane, proteggici da lassù"

Lutto a Castrezzato per la prematura scomparsa di Mauro Festa, stroncato a soli 44 anni da una terribile malattia. Ha lottato a lungo, in silenzio e con coraggio, ma non è riuscito a sconfiggere quel male subdolo che gli era stato diagnosticato. Si è spento venerdì, circondato dall'affetto della sua famiglia.

La tragica notizia si è diffusa rapidamente in paese, comune dove l'uomo era cresciuto e viveva con la compagna e il figlio adolescente. In tanti in queste ore hanno voluto lasciare un ricordo su Facebook."Non te lo meritavi eri troppo giovane"; "Riposa in pace e proteggi i da lassù" si legge sui social.

Oltre alla compagna Valeria e al figlio Davide, lo piangono i genitori - mamma Franca e papà Bruno- e il fratello Nicol. L'ultimo saluto sarà celebrato lunedì, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Castrezzato.