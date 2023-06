Malore improvviso, muore a 44 anni: era padre di tre giovani figli

È il giorno del dolore per la comunità di Carpenedolo, che piange la scomparsa di Mauro Cottali, morto a soli 44 anni a causa di un malore improvviso. La tragedia si è consumata lunedì 12 giugno: inutili, purtroppo, i soccorsi. Per l’uomo, artigiano molto noto in paese, non c'è stato nulla da fare.

Originario di Asola, nel Mantovano, da molti anni abitava a Carpenedolo insieme alla famiglia: lascia nel dolore la moglie Rosaria, i giovani figli Cristian, Diego ed Elisa, i fratelli Ilaria e Giampaolo, il papà Gianni. Decine di persone sono attese per la cerimonia funebre: sarà celebrata alle 15 di oggi, martedì 13 giugno, nella chiesa parrocchiale di Carpenedolo.