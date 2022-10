Stroncato da una grave malattia, morto barista bresciano

Per amici e clienti era semplicemente il "Cace": al secondo Mauro Bortolotti, è morto nella notte tra sabato e domenica a soli 67 anni, dopo aver lottato a lungo con un tumore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Una vita a Salò, ma conosciutissimo in tutto il Basso Garda e oltre: è stato per molti anni il titolare della birreria Cace, in pieno centro (in Fossa, in Piazza Vittorio Emanuele), apprezzata anche per eventi e musica dal vivo.

Martedì il funerale

La salma riposa alla Domus funeraria Rodella di Via Bezzecca a Salò: visite consentite dalle 8 alle 20. Il funerale sarà celebrato martedì pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Bernardino: si proseguirà poi per il cimitero locale. Lascia nel dolore la mamma Marcella, il fratello Pier con Iulia (anche lui nel mondo della ristorazione con l'Osteria Al Gallo), la sorella Nadia con Marco, i nipoti e i cugini. "Ringrazio a nome mio e della famiglia tutti coloro che vorranno esserci vicini in questo triste momento", fa sapere il fratello Pier.