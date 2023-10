Artigiano e ballerino, un tumore ha spento il sorriso di Maurizio: "Avevi un cuore d'oro"

"Tra tanti pensieri, un solo desiderio: avere la possibilità di vedervi crescere", così scriveva Maurizio Spatti da un letto di ospedale lo scorso 11 agosto. Sotto il post condiviso su Facebook, le foto degli adorati nipotini. Un desiderio sussurrato alle stelle, proprio nella notte di San Lorenzo, che si è infranto due soli mesi più tardi, quando il sorriso del giovane Maurizio si è spento per sempre.

Aveva solo 43 anni e da tempo lottava contro il cancro, una malattia che ha affrontato con coraggio, senza mai perdere la speranza e l'inarrestabile e contagiosa allegria. Una battaglia impari che Spatti ha raccontato anche sui social, descrivendo le cure e le sofferenze, ma anche i momenti felici trascorsi in ospedale, come quando ha improvvisato uno spettacolo di salsa caraibica tra le corsie del nosocomio.

Il cordoglio sui social

Nato e cresciuto a Gratacasolo, frazione di Pisogne, era molto noto e amato nel paese della bassa Val Camonica e non solo. Artigiano di professione, ballerino per passione: proprio per le sue doti da danzatore di balli caraibici era conosciuto in tutto il Bresciano. "Eri una gran bella persona, Maury. Pieno di voglia di vivere, sempre sorridente e dal cuore d'oro. Mi ritengo molto fortunata ad averti conosciuto", si legge tra i tantissimi messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore. Tantissime anche le testimonianze di affetto e vicinanza rivolte ai familiari del 43enne, che lascia nel dolore la mamma Lina, il papà Renato, la sorella Denise e gli adorati nipotini Nicolò e Giorgia.

L'ultimo saluto

La salma di Maurizio Spatti riposa nell'abitazione di Gratacasolo, dove alle 19 di oggi, giovedì 12 ottobre, si terrà la veglia di preghiera. L'ultimo commosso saluto sarà nella chiesa della frazione di Pisogne: una folla commossa di persone parteciperà al funerale, che verrà celebrato alle 14.30 di domani, venerdì 13 ottobre.