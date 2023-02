Esce per una passeggiata, viene stroncato da un malore improvviso

L'hanno trovato esanime a terra, lungo il sentiero di Segagn che da Sant'Antonio porta al santuario di Conche, a Nave: sono stati subito allertati i soccorsi, in quanto in zona impervia mobilitati con l'elicottero, ma una volta arrivati sul posto - il medico è stato calato con il verricello - per Maurizio Pernis non c'era già più nulla da fare. Stroncato da un malore a 68 anni sui sentieri vicino casa, che conosceva tanto bene.

Ucciso da un infarto

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15. A chiamare il 112 una coppia di escursionisti che stava percorrendo il sentiero. La centrale operativa ha mobilitato l'elisoccorso decollato da Brescia, il Soccorso alpino della Valtrompia, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Ma all'arrivo dei sanitari, come detto, Pernis era già morto. Ucciso probabilmente da un infarto.

A seguito dei doverosi accertamenti, la salma è stata "liberata" e consegnata ai familiari, che potranno così organizzare il funerale: Maurizio Pernis lascia la moglie e un giovane figlio. Abitava a Nave, non lontano dai boschi dove ha perso la vita, e che frequentava spesso. Anche martedì, come tantissime altre volte, era uscito di casa per una passeggiata.