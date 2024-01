Scomparso per due giorni, poi il lieto fine: Maurizio è stato ritrovato

Per due giorni Maurizio Asinari, 72enne di Rovereto, ha lasciato con il fiato sospeso tanto la Vallagarina quanto le zone gardesane tra Trentino e Veneto: l’uomo, infatti, è scomparso per 48 ore, salvo poi essere ritrovato. L’ultimo avvistamento era stato a Rovereto, con Maurizio uscito di casa per andare a trovare la madre. La sua auto è stata trovata in un parcheggio della città, ma di lui non si avevano più notizie.

Oltre ai familiari, ad attivarsi per le ricerche anche il golf club Paradiso del Garda di Peschiera, nel veronese, di cui Maurizio è un socio attivissimo: “Sono due giorni che non si hanno più sue notizie e siamo tutti molto preoccupati ! Ovviamente sono state avvisate le forze dell’ordine ! Se qualcuno avesse notizie ci faccia sapere” era stato scritto in un post. Poi, nelle scorse ore, Asinari è stato finalmente ritrovato, con un sospiro di sollievo finale.

Fonte: Trentotoday.it