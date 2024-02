Travolto da un veicolo in azienda, Mattia è morto a soli 38 anni

Era alla fine del turno: tempo pochi minuti e avrebbe timbrato il cartellino in uscita per poi tornare a casa, sano e salvo. Non è andata così e il dramma si è consumato in azienda poco dopo le 18.30: la vittima è il giovane Mattia Mauro, 38 anni, terzo morto sul lavoro nel Bresciano dall'inizio del 2024. Il tragico infortunio negli spazi della Scotuzzi Agriservizi di Via Bargnano a Longhena: secondo quanto ricostruito dai tecnici del Psal di Ats – il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, a cui sono affidati i rilievi con il supporto dei carabinieri di Verolanuova – il povero Mauro stava camminando all'interno del capannone, appunto a fine turno e a fianco di un collega, quando sarebbe stato travolto, investito e ucciso da un mezzo di lavoro (un “merlo”) guidato da altro un collega.

Il dramma in azienda

Impatto violentissimo e fatale: Mattia Mauro sarebbe morto sul colpo. È stato rianimato a lungo dai sanitari intervenuti, automedica e ambulanza dei volontari di Trenzano, per quasi un'ora: purtroppo non c'è stato niente da fare. La salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe richiedere ulteriori accertamenti: già posto sotto sequestro anche il mezzo di lavoro che ha provocato l'incidente. Facile che venga aperta un'inchiesta, senza indagati, per omicidio colposo.

Chi era Mattia Mauro

Mattia Mauro abitava a Dello: lascia nel dolore i genitori e la sorella. Molto attivo nella vita della comunità, aveva suonato anche per la banda del paese. L'amministrazione comunale ha già espresso cordoglio ai familiari. Come detto è la terza vittima sul lavoro, nel Bresciano, nel 2024, quattro considerando i morti in itinere (ovvero che si stanno spostando da o per lavoro): come riferito dall'Osservatorio indipendente di Bologna di Carlo Soricelli, nel 2023 le morti bianche furono 185 solo in Lombardia, 1.485 in tutta Italia (di cui 986 sui luoghi di lavoro e gli altri sulle strade e in itinere).