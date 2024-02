Morto sul lavoro, shock in paese: Mattia lascia genitori e sorella

Lacrime e incredulità a Dello per la tragica scomparsa di Mattia Mauro, vittima di un terribile infortunio sul lavoro avvenuto alla Scotuzzi Agriservizi di Via Bargnano a Longhena. Aveva solo 38 anni e moltissimi progetti ancora da realizzate, come quello di costruire un famiglia insieme alla fidanzata Aurora.

Il drammatico incidente

In paese lo ricordano tutti per la generosità e la bontà d’animo: sempre in prima fila quando c’era da aiutare, faceva parte della banda civica. Una giovane vita spezzata in pochissimi istanti nel tardo pomeriggio di giovedì 15 febbraio: il povero Mattia aveva appena finito il turno, quando è stato investito e ucciso da un mezzo di lavoro (un “merlo”) guidato da un collega. Impatto violentissimo e fatale, nonostante i disperati tentativi dei sanitari che, per quasi un’ora, hanno provato a far ripartire il cuore del giovane operaio. Tutto, inutile, purtroppo.

Chi era Mattia Mauro

Non è stata disposta l’autopsia: la salma del 38enne, dopo il nullaosta del magistrato di turno, è stata restituita ai familiari. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di via Montinaro a Dello dove, alle 18.30 di oggi (venerdì 16 febbraio) si terrà la veglia funebre. L’ultimo addio domani, sabato 17 febbraio: il funerale sarà celebrato, alle 15, nella chiesa parrocchiale della cittadina della Bassa.

Operaio di professione, musicista per passione: da tanti anni suonava il bassotuba nella banda civica del paese. Proprio tra una prova e un concerto era sbocciato l’amore con la clarinettista Aurora. Oltre alla fidanzata, lascia nel dolore i genitori, papà Giovanni e mamma Maria, e la sorella Maria Elena.