Il dramma di Matteo, papà di due bambini: ucciso dalla malattia a 38 anni

I quartieri di San Polo e Sant'Eufemia a Brescia piangono la prematura scomparsa di Matteo Maffioli, spentosi nei giorni scorsi dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, a causa della quale era ricoverato alla Domus Salutis.



Su Instagram, quasi profetico, aveva scritto: "Il regalo più grande che tu possa fare a qualcuno è il tuo tempo". Matteo aveva solo 38 anni, ha lottato con coraggio e senza mai perdere il sorriso, ma il brutto male, purtroppo, alla fine se l'è portato via.

Originario di San Polo, lavorava come tecnico alla Autocolor di Sant'Eufemia. In tanti lo ricordano per il suo sorriso, la sua gentilezza: un padre amorevole e sempre presente per i suoi bambini, Giovanni e Federico, che lascia nel dolore insieme alla sorella Daniela e agli adorati nipoti, oltre ai genitori Sergio e Carolina.

La salma del giovane padre riposa alla casa del commiato di via Bargnani a Sant'Eufemia. L'ultimo saluto nel pomeriggio di martedì, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Polo.