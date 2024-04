Lacrime e dolore per Matteo, gara d'affetto per l'amato cane Willy

Matteo Cornacchia, vittima dell'ennesimo infortunio mortale sul lavoro nel Bresciano, era invalido civile all'80%: lo raccontava su Whatsapp a un'amica che ha poi pubblicato le sue chat sul proprio profilo Facebook. “Sono iscritto alla categoria protetta, mi sono informato su come funziona – scriveva l'operaio 46enne che abitava a Travagliato insieme all'anziana madre e all'amatissimo cane Willy – ma avendo già un lavoro ne ha beneficio solo il mio datore di lavoro. Se invece fossi stato disoccupato mi avrebbero trovato un lavoro adeguato alla mia fisicità. Non so per quanti mesi riuscirò ancora a fare le mie mansioni”.

“Stringo denti e pugni perché di uno stipendio ne ho bisogno – continuava Cornacchia nel novembre scorso – finché le gambe reggono, cammino solo per il dovere. È da circa un anno che quando sto in piedi dritto non riesco a tenere su le gambe: sono sempre piegate, da una decina di giorni quando sto in quella posizione non sopporto più il dolore, in 10 minuti mi cedono le gambe e mi devo appoggiare a qualcosa”.

Il tragico incidente

Cornacchia è morto sul colpo, travolto e dilaniato da una lastra di metallo, mentre stava lavorando alla Dall'Era Siderurgica di Lograto: la lastra si sarebbe staccata da un carroponte e su quanto accaduto stanno indagando i tecnici del Psal, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei carabinieri. Il macchinario in questione è stato sequestrato dalla Procura: per fare luce sul tragico episodio è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo, l'unico indagato ad oggi è il datore di lavoro del 46enne.

La rabbia dei sindacati

Pesantissime le accuse lanciate dai sindacati: il coordinatore della Uil Brescia, Mario Bailo, ha infatti segnalato lacune nella manutenzione dei macchinari. Così invece la Filcams Cgil in una nota: “La sicurezza sul lavoro troppo spesso è vissuta come un disturbo, con il cinismo e la superficialità tipici della mentalità del fare, finalizzata al solo profitto, anteposto a tutto, anche alla tutela della vita. Quello che appare come una quotidiana fatica si trasforma così in una roulette, dove chi va a lavorare per vivere rischia di non tornare più a casa. Il rispetto delle normative in tema di sicurezza deve essere un vincolo essenziale all'esercizio dell'attività di impresa, soprattutto in un'ottica di reale prevenzione. Devono inoltre essere rafforzati i controlli, con i dovuti investimenti. Siamo testimoni di una strage senza fine: il nostro pensiero va a questa e a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari, vittime di un lavoro che uccide”.

I funerali e il cane Willy

“Abbiamo saputo tramite un post pubblico di una sua amica – si legge infine in una nota dell'associazione Luvv, la Lega uomini vittime di violenza – che Matteo aveva gravi problemi di salute ma era lo stesso obbligato a lavorare. Abbiamo intenzione di vederci chiaro”. Intanto a Travagliato è il giorno del dolore. La salma di Matteo Cornacchia riposa alla Casa del commiato Zammarchi di Lograto: venerdì pomeriggio, alle 16.30, verrà accompagnato al cimitero di Travagliato dove è prevista una cerimonia laica.

Gara di solidarietà per accogliere Willy, il cane di Matteo. “Ho appena ritirato Willy in accordo con la sua famiglia – fa sapere l'amica Cristina Picinali –: andrà a casa di un mio caro amico a Bergamo e vediamo come procede. Se tutto va bene, diventerà adozione del cuore: altrimenti lo ospiterà in attesa di trovargli una famiglia definitiva”.