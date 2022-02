Matteo Berselli stroncato da un malore improvviso: aveva solo 46 anni

Saranno celebrati giovedì pomeriggio a San Bassano, provincia di Cremona, i funerali di Matteo Berselli, morto a soli 46 anni stroncato da un malore improvviso: si è sentito male a casa, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Crema e subito sottoposto a un'operazione di angioplastica, senza che purtroppo ci sia stato più nulla da fare.

Il dolore di Simona e Raffaele

Classe 1975 e volto noto del giornalismo locale, da circa 20 anni collaborava con il quotidiano La Provincia di Cremona: scriveva di cronaca e di sport. Lascia nel dolore la compagna Simona, il figlio Raffaele (9 anni) e il fratello Ermille, parroco a Ribolla di Grosseto: il funerale è in programma alle 14.30 nella chiesa parrocchiale, partendo dalla camera ardente della Fondazione Vismara di San Bassano. Dopo la cerimonia si proseguirà per la cremazione: le ceneri saranno infine sepolte nel cimitero del paese.

Il ricordo di chi l'ha conosciuto

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. “L'associazione calcio Crema 1908 esprime profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa di Matteo Berselli – si legge in una nota – Aveva una penna onesta, avvincente, vivida nei resoconti, esperta nelle ricostruzioni dei dettagli e degli scenari. Nelle sue analisi emergeva con chiarezza una conoscenza autentica e informata del gioco del calcio insieme a un sincero attaccamento al movimento del territorio”.

E ancora, l'Associazione nazionale Combattenti e reduci di Castelleone, e l'amministrazione comunale del paese: “Il sindaco e tutto il consiglio comunale della città di Castelleone – si legge – esprimono la più affettuosa vicinanza a Simone, Raffaele e al fratello Ermille per la perdita prematura del loro caro, stimato giornalista di grande umanità che ha sempre raccontato con professionalità, passione, delicatezza e rispetto gli eventi e la vita della nostra comunità”.