Thailandia, incidente in moto: morto Matteo Attianese, chef di 40 anni

Il 40enne di Rezzato Matteo Attianese, rinomato chef della nostra provincia, è morto la scorsa notte a Pattaya, in Thailandia, dopo essersi schiantato in moto contro un palo della luce.

Stando a quanto riporta PattayaNews, Attianese avrebbe perso il controllo della sua "due ruote" mentre viaggiava a velocità sostenuta: a seguito dello schianto, per lui non c'è stato nulla da fare.

Aveva lavorato per lungo tempo a Rezzato, alla Cascina dei Sapori di Antonio Pappalardo. Era poi andato in Thailandia per aiutare un amico ad aprire una pizzeria, decidendo poi di trasferirsi. Lascia nel dolore i genitori, di casa in Franciacorta.