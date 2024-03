Il dramma di Matteo, stroncato dalla malattia a soli 25 anni

Il suono mesto e lento delle campane della chiesa di Castenedolo ha accompagnato l’ultimo saluto a Matteo Arici, strappato all’affetto dei genitori e degli amici a soli 25 anni. Parrocchiale gremita per il funerale del giovane, che è stato celebrato nel pomeriggio di ieri (lunedì 10 marzo). Tutta la comunità si è stretta attorno ai genitori e agli amici.

Per quattro lunghi anni ha lottato con grande tenacia contro un tumore, seguendo le sue passioni, le escursioni in montagna e la coltivazione di viti e ulivi, finché la malattia glielo ha reso possibile. Diplomato in viticoltura ed enologia all’accademia Symposium di Rodengo Saiano, si è spento venerdì 8 marzo, gettando nello sconforto i genitori e gli amici.

“Un ragazzo timido e riservato, ma con un gran cuore", così Matteo viene ricordato a Castenedolo: paese dove viveva da sempre insieme a mamma Emanuela e papà Paolo e dove era cresciuto tra il campo da calcio e l’oratorio, come la maggior parte dei suoi coetanei. Oltre ai genitori lascia nel dolore i nonni, gli zii e i cugini.