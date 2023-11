In municipio per sposarsi, ma è ricercato da anni: arrestato dai carabinieri

Ormai dal 2019 era considerato un latitante, ricercato per un una serie di furti e truffe andati in scena una decina d’anni fa tra le province di Brescia e Bergamo: per quanto commesso era stato condannato a circa 10 mesi di reclusione. Ma non si era mai fatto trovare, fino al (quasi) giorno del fatidico sì: è stato arrestato dai carabinieri in municipio d Gorlago, Bergamo, dove si era presentato per l’iter delle pubblicazioni di matrimonio delle sue nozze ormai prossime, con una ragazza bergamasca che abita in paese.

L’incredibile vicenda

Il protagonista dell’incredibile vicenda è un giovane di 27 anni di nazionalità marocchina: agli inquirenti ha riferito di aver cambiato vita e di essere pentito per quanto fatto in passato. Ma dura lex, sed lex: la legge va rispettata. E dunque per lui sono scattate le manette, in municipio, a pochi giorni da quello che sarebbe stato il giorno più bello della sua vita.

Tutto rimandato, chissà: come scrive L’Eco di Bergamo, che riporta la notizia, pare che il 27enne non avesse mai raccontato nulla alla sua compagna e futura moglie. Se son rose, fioriranno: ma per il momento niente anello al dito, ma solo manette ai polsi.