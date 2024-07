Chat di pedofili, foto e video di bimbi molto piccoli: polizia a casa di un bresciano

Otto persone sono state perquisite dagli investigatori della Postale di Brescia, nell’ambito di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato. Tra i sospettati c'è un 55enne residente in città, trovato in possesso di materiale pedopornografico. Le forze dell’ordine, sotto la direzione della Procura, hanno scoperto immagini e video di minori – inclusi bambini molto piccoli – nel cloud privato e nella memoria del telefono dell'uomo.

La forze di polizia hanno fatto scattare le indagini a seguito di alcune segnalazioni giunte al "Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online" della Polizia Postale. Stando agli accertamenti dei tecnici informatici, il materiale pedopornografico sarebbe stato scambiato da diverse utenze italiane attraverso una nota applicazione per condividere messaggi.

Per cercare di non essere rintracciato, chi condivideva il materiale si era registrato con false generalità e altri espedienti di natura tecnica. Tutto inutile, fortunatamente, grazie al lavoro della polizia: dopo aver a lungo analizzato le tracce informatiche lasciate in rete, gli agenti sono riusciti a identificarli e a denunciarli.