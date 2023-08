Scomparso dopo un tuffo con gli amici: ragazzo ritrovato morto

Alto Garda. È stato ritrovato il corpo di Massimo Pizzoli, il 25enne veronese, originario di Cerea, scomparso lo scorso 15 agosto dopo un tuffo nel fiume Sarca a Dro. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Trento, assieme ai colleghi di Dro e al Soccorso alpino di Riva del Garda, hanno trovato il corpo del giovane nel pomeriggio di venerdì 18 agosto in un profondo sifone nell’ansa del fiume, non lontano dalla centrale Fies.



Le ricerche sono terminate dopo tre giorni in cui tutta l’area è stata scandagliata palmo a palmo. Una ricerca complessa, soprattutto vista la presenza di grandi massi sotto ai quali sono presenti profondi cunicoli. Massimo era arrivato nell'Alto Garda assieme ad alcuni amici per passare il Ferragosto in riva al fiume.



Fonte: Trentotoday.it