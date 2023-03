Il dramma di Massimo: morto schiacciato dal tronco sotto gli occhi del figlio

E' morto sotto gli occhi del figlio Marco il 52enne Massimo Fusi, per gli amici Rùnche, l'artigiano edile che ha perso la vita lunedì mattina a Cerreto di Bagolino, nel bosco di proprietà, schiacciato dal tronco su cui stava lavorando. La tragedia si è consumata poco dopo le 11: boscaiolo esperto, Massimo Fusi sarebbe stato travolto dal tronco che era già stato abbattuto. Il figlio 16enne che era con lui non ha potuto fare altro che allertare i soccorsi.

La tragedia

La centrale operativa ha inviato in località Prise l'elisoccorso di Areu decollato da Sondrio, le squadre del Soccorso Alpino con 7 tecnici, i Vigili del Fuoco, i volontari dell'ambulanza di Ponte Caffaro. Il medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso: nel primo pomeriggio la salma è stata recuperata e in serata consegnata ai familiari, che potranno così organizzare i funerali.

Massimo Fusi lascia nel dolore la moglie Nadia, i figli Sara, Laura, Erica e Marco, i genitori Giacomina e Donato, la sorella Narcisa con Danilo, i suoceri Nicoletta e Graziano, i cognati Ivonne e Manuel, gli zii e i nipoti. La camera ardente è stata allestita alla casa di riposo di Bagolino: l'ultimo saluto è in programma mercoledì pomeriggio (alle 14) nella chiesa parrocchiale del paese.