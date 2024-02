L'ultimo saluto a Massimo, morto in un terribile incidente stradale

A Lozio è il giorno dell’addio: è stata fissata per le 18 di oggi (martedì 20 febbraio) la veglia di preghiera per Massimo Donina, morto a 59 anni in un tragico incidente stradale. Il funerale alle 14.30 di domani (mercoledì 21 febbraio) nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. La salma dell’operaio è giunta nella abitazione di Villa di Lozio nelle scorse ore: al termine degli accertamenti richiesti dalla magistratura, lunedì 19 febbraio, è arrivato il nullaosta per la sepoltura.

Lo schianto mentre andava a lavorare

Donina è spirato all’ospedale San Gerardo di Monza il giorno di San Valentino, a un mese esatto dal drammatico incidente stradale, avvenuto a San Paolo d’Aragon (Bg) in cui era rimasto coinvolto insieme al figlio 27enne Duilio, che è stato da poco dimesso dal nosocomio. Il 15 gennaio scorso, il 59enne stava percorrendo la Statale 42 a bordo del suo furgone che, per cause ancora da chiarire, si schiantò contro un camion, provocando un violentissimo impatto.

Il cordoglio del paese

Dipendente di un’azienda della Valtellina attiva nel settore dell’edilizia, Donina stava andando a lavoro, in Valle d’Aosta, insieme al figlio. Dopo il tremendo schianto era stato trasferito in elicottero all’ospedale brianzolo. Inutili purtroppo gli sforzi dei medici: il 59enne, originario di Nadro, frazione di Ceto, ma da una vita residente a Villa, frazione di Lozio, è spirato dopo un mese di agonia.

Grande il cordoglio nel piccolo paese della Valle Camonica (meno di 400 abitanti): Donina era molto noto e stimato. "Lozio dona ancora una giovane vita al lavoro", si legge tra le tantissime testimonianze di affetto rivolte ai familiari dell’uomo che, oltre al figlio Duilio, lascia nel dolore la moglie Barbara, la figlia Debora, gli adorati nipoti, i fratelli e le sorelle.