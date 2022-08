Stroncato dalla malattia, muore a soli 53 anni: lascia la moglie e i figli

Stroncato da una malattia a soli 53 anni: questo il tragico destino di Massimo Collio. Ha lottato con forza e dignità fino all'ultimo respiro. Una battaglia purtroppo impari contro un brutto male: un tumore che gli era stato diagnosticato tempo fa, contro il quale ha combattuto ma che - purtroppo - non è riuscito a sconfiggere.

"Un uomo generoso che lottava per i diritti di tutti", così lo ricorda un amico ed ex collega dell'Iveco di Brescia. Operaio di professione, era un grande appassionato di calcio e di basket.

"Ciao Massimo resterai sempre nei nostri cuori: non ti dimenticheremo mai", si legge sulla pagina Facebook delle vecchie Glorie dell'Us Pedrocca, in cui il 53enne aveva giocato per molti anni.



"Sei stato un esempio", scrive ancora un amico. Sono decine i messaggi di cordoglio piovuti sui social e indirizzati alla moglie e ai due giovani figli.

Originario di Nave, viveva in città. Il funerale sarà celebrato in forma civile alle 14.15 di oggi, sabato 13 agosto, alla sala del commiato di Brescia.