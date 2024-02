Stroncato dalla malattia a 33 anni: Massimo era da poco diventato papà

La comunità di San Paolo è in lutto per la prematura scomparsa di Massimo Bono, ingegnere di 33 anni stroncato in breve tempo da una grave malattia. Ne piangono la morte la moglie Ada, il figlioletto di un anno Leonardo, il fratello Daniele, la mamma Carla e il papà Mauro, fornaio in paese e per questo molto conosciuto.

Da ragazzo, Massimo aveva frequentato il liceo scientifico di Manerbio, laureandosi poi in ingegneria. Dopo aver incontrato l'amore della sua vita, si era trasferito a Brescia per stare con Ada. Lo scorso anno la nascita del loro bambino, una gioia spezzata troppo presto dalla diagnosi del terribile male, che purtroppo non gli ha lasciato scampo nell'arco di pochi mesi.

La veglia di preghiera si è tenuta domenica sera nella casa del commiato Zammarchi di Lograto, dove decine e decine di persone si sono strette intorno al dolore della famiglia, pregando per l'anima del povero Massimo. Le esequie saranno celebrate alle 14.30 del pomeriggio di oggi, lunedì 5 febbraio, nella chiesa parrocchiale di San Paolo, poi – al termine della messa funebre – il corteo proseguirà per il tempio crematorio di Sant'Eufemia.