Carabiniere morto mentre va a funghi: era il papà di due ragazzi

Originario di Bologna ma da lungo tempo in servizio in Lombardia, attualmente di stanza in caserma a Mantova per la Compagnia carabinieri del capoluogo, Massimiliano Sacchetti è morto mercoledì mattina, a soli 54 anni, mentre stava andando a funghi tra i boschi di Cavalese, in Trentino. Stroncato da un malore, purtroppo per lui non c’è stato niente da fare: solo poco prima aveva inviato le foto dei funghi raccolti ad alcuni amici.

A dare l’allarme, così pare, alcuni escursionisti di passaggio: ma all’arrivo dei soccorsi Massimiliano Sacchetti era già morto. Militare stimato e apprezzato, abitava a Roverbella – nel Mantovano – insieme alla moglie e ai suoi due giovani figli, di cui andava orgoglioso: un maschio di 10 anni e una femmina di 19.