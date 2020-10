Bimbi presi a schiaffi e colpiti in testa: condannata maestra d'asilo

La Corte di Appello di Brescia ha condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione la maestra 37enne Marzia Simoni, residente ad Asola: i fatti contestati all'imputata si sarebbero verificati nel 2015, alla scuola materna di Mariana Mantovana. Inizialmente era stata indagata anche un'altra insegnante, poi prosciolta.

Secondo quanto ricostruito dall'accusa, Simoni – e in più occasioni – avrebbe maltrattato alcuni bambini: in un paio di casi i piccoli sarebbero stati colpiti anche con uno schiaffo sulle natiche oppure con un bicchiere di plastica sulla testa. A conferma dell'impianto accusatorio anche alcune immagini registrate dalle telecamere nascoste posizionate dai carabinieri.

Una lunga vicenda giudiziaria

A far scattare le indagini le denunce e le segnalazioni di alcuni genitori. La maestra venne condannata in primo grado per maltrattamenti, sentenza riformata (e condanna ridotta) una prima volta dalla Corte d'Appello, poi l'annullamento della sentenza in Cassazione, e di nuovo la condanna in appello (ancora per maltrattamenti).