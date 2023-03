Morto sul lavoro, la moglie aspetta il secondo figlio: si aiuta la famiglia

Travolto e ucciso dalla carambola improvvisa e fatale di un masso, è morto mentre cercava di porre riparo ai danni provocati della tempesta Vaia. Aveva solo 42 anni Martino Febbrari: padre di un figlio 4 anni, non potrà mai conoscere il secondogenito: verrà alla luce nei prossimi mesi.

Comitato per Martino

A poche settimane dal tragico infortunio sul lavoro gli amici del 42enne, residente a Edolo e caposquadra del Consorzio forestale dell'Alta Valcamonica, hanno dato vita a un comitato che porta il suo nome, per mantenerne vivo il ricordo, ma non solo. Nei giorni scorsi è stata infatti lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe:

"Come tutti, aveva tanti progetti nella vita, ma un incidente sul lavoro lo ha portato via a soli 42 anni prima che potesse completarli tutti - si legge nell'appello scritto dal comitato "Per Martino" - . Ha lasciato la compagna Gloria, il piccolo Nicola di 4 anni e non ha potuto conoscere il secondogenito che nascerà tra pochi mesi. Per permettere alla famiglia di poter affrontare con più serenità i prossimi tempi, chiediamo a chi può di fare un gesto di solidarietà".

Il drammatico incidente

Nel frattempo proseguono le indagini per accertare le eventuali responsabilità del drammatico incidente sul lavoro, avvenuto venerdì 3 marzo in località Palam Palè di Berzo Demo, in Alta Valle Camonica, non distante dal rifugio Alpini. Martino e altri due colleghi stavano ripulendo il versante dai tronchi e dai resti degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia, quando una grossa pietra si è staccata dalla parete, ha preso velocità ed ha colpito un altro macigno, mandandolo in pezzi. I frantumi hanno investito gli operai, schiacciando il ventre e il torace del 42enne, per il quale non c'era stato più nulla da fare, ferendo in maniera meno grave gli altri due.