E' morta Martina, la mitica barista del Nuovo Ateneo: "Ha raggiunto il suo Ivan"

"Dopo tantissime battaglie e con una forza e tenacia insuperabili la nostra dolce Martina domenica sera ci ha lasciato. Raggiunge il suo Ivan". Così ha scritto su Facebook la figlia Elena, sulla pagina del bar Nuovo Ateneo che per tanti anni Martina Moroni e il marito Ivan Ferrari hanno gestito in città, in Via Trieste, a due passi dall'Università Cattolica.

Il funerale

Martina Moroni aveva 66 anni: il marito Ivan è scomparso nell'aprile del 2021. La salma riposa alla Poliambulanza di Brescia: da qui mercoledì pomeriggio partirà il corteo funebre, con il funerale che sarà celebrato alle 15.30 nella chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario al Villaggio Badia. Si proseguirà poi per il tempio crematorio di Sant'Eufemia.

Il ricordo

"Ti ricordo Martina per i bei momenti trascorsi nell'indimenticabile bar Nuovo Ateneo, insieme a Ivan: sentite condoglianze a tutti i familiari", si legge tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Martina, che per gli amici e i clienti era semplicemente "Marti", lascia le figlie Elena e Cristina, oltre agli adorati nipoti.