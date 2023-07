Vacanza al lago con la famiglia, muore per un malore a 53 anni

Una tranquilla vacanza sul Sebino, in una struttura a bordo lago in compagnia della famiglia, trasformata in tragedia. Un uomo di 55 anni è deceduto nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio in un campeggio sul lago d’Iseo, a Marone.

L’allarme all'interno della struttura di via Battista Cristini è scattato verso mezzanotte e trenta e la macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto sono state inviate un'ambulanza e un’automedica, ma la corsa dei sanitari è stata inutile: purtroppo per il turista belga non c'era più nulla da fare. ??

Sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti del caso. Non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali all’origine del decesso: a quanto pare l'uomo soffriva già di cardiopatie, l'attacco di cuore gli è stato fatale.Â