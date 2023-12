Giovane uomo trovato morto da un parente: si pensa al gesto estremo

Tragedia a Marone: un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita in una zona boschiva del paese. A fare la drammatica scoperta, e a lanciare l’allarme, verso le 9.30 di oggi (domenica 3 dicembre) sarebbe stato un parente: non avendo più notizie del 40enne aveva avviato le ricerche.

Scattata la chiamata al 112 sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, un’ambulanza e un’automedica: purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane uomo. ?

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. I militari non nutrirebbero alcun dubbio: si è trattato di un tragico gesto estremo.